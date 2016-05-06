Diebe fahren auch mal schwarzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.05.2016: Diebe fahren auch mal schwarz
34 Min.Folge vom 06.05.2016Ab 12
In Ulm schnappen die Fahrkartenkontrolleure Bianca und Robin eine junge Frau. Sie fährt mit einer Fahrkarte, die gar nicht auf ihren Namen ausgestellt ist. Ist da Robin etwa eine diebische Elster ins Netz gegangen? Und: Dienstbeginn für die Dresdner Fahrradcops Thomas Kiraly, Andreas Hofmann und Carsten Ulbricht. Erster Kontrollpunkt: Eine Fußgängerampel in der Innenstadt, die von Fahrradfahrern gerne mal übersehen wird. Doch es kommt noch dicker ...
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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