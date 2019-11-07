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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kurzes Vergnügen

Kabel EinsFolge vom 07.11.2019
Kurzes Vergnügen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.11.2019: Kurzes Vergnügen

35 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Das zweitgrößte Musikfestival Baden-Württembergs, Rock am See, findet in der Nähe von Konstanz statt und ist auch für den erhöhten Drogenkonsum der Besucher bekannt. Die Zöllner Bastian K. und Georg G. legen sich mit ihrem Spürhund Gitta an der B 33 auf die Lauer. Und: Helmut Loerts und Olaf Dömel vom Bremerhavener Verkehrsdienst ziehen Temposünder aus dem Verkehr. Heute gerät ein englischer Sportwagen in das Visier der Polizeikommissare.

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