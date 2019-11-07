Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.11.2019: Kurzes Vergnügen
35 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Das zweitgrößte Musikfestival Baden-Württembergs, Rock am See, findet in der Nähe von Konstanz statt und ist auch für den erhöhten Drogenkonsum der Besucher bekannt. Die Zöllner Bastian K. und Georg G. legen sich mit ihrem Spürhund Gitta an der B 33 auf die Lauer. Und: Helmut Loerts und Olaf Dömel vom Bremerhavener Verkehrsdienst ziehen Temposünder aus dem Verkehr. Heute gerät ein englischer Sportwagen in das Visier der Polizeikommissare.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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