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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Kommunaler Ordnungsdienst Fürth: Grillen verboten

Kabel EinsFolge vom 06.01.2022
Thema u. a.: Kommunaler Ordnungsdienst Fürth: Grillen verboten

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.01.2022: Thema u. a.: Kommunaler Ordnungsdienst Fürth: Grillen verboten

64 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12

Fürth. Stefan und Niko vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrollieren das Grillverbot in den öffentlichen Grünanlagen. Hunderte Grillwütige tummeln sich auf der Wiese. Bekommen sie die Situation unter Kontrolle? Und: Reutlingen in Baden-Württemberg. Einsatz für Monika Krah und ihren Schimmelspürhund Stitch: Eine Hausbesitzerin in einem Neubaugebiet hat die beiden gerufen. Im Keller ihres Hauses riecht es modrig. Was ist die Ursache? Wird Spürhund Stitch Schimmel finden?

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