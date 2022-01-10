Thema u. a.: Rettungsdienst Regensburg: Mann seit drei Tagen vermisstJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.01.2022: Thema u. a.: Rettungsdienst Regensburg: Mann seit drei Tagen vermisst
64 Min.Folge vom 10.01.2022Ab 12
Regensburg. Ein Arbeitgeber vermisst seinen Mitarbeiter seit mehreren Tagen und macht sich Sorgen. Notfallsanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas vom Malteser Rettungsdienst fahren gemeinsam mit Berufsfeuerwehr und Polizei zum Einsatzort. Und: Zwischen Juni und September sind Polizeihauptkommissar Heiko und seine Kollegen gemeinsam mit dem allgemeinen Ordnungsdienst in beliebten Touristenorten unterwegs, um eine sichere Urlaubssaison zu gewährleisten.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins