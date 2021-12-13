Thema u. a.: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei FlensburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.12.2021: Thema u. a.: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg
63 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12
Frank und Thomas von der Bundespolizei Flensburg kontrollieren mit ihren Kollegen immer wieder am Hauptbahnhof. Hier fahren regelmäßig Züge aus Dänemark ein. Seitdem skandinavische Länder ihre Asylpolitik verschärft haben, kommen immer mehr Menschen unerlaubt nach Deutschland. Und: Hamburg. Die Tierschutzberaterinnen Alena Kramer und Nicole Hartmann haben einen anonymen Hinweis auf einen illegalen Katzenhandel bei eBay bekommen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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