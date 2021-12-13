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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg

Kabel EinsFolge vom 13.12.2021
Thema u. a.: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.12.2021: Thema u. a.: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg

63 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12

Frank und Thomas von der Bundespolizei Flensburg kontrollieren mit ihren Kollegen immer wieder am Hauptbahnhof. Hier fahren regelmäßig Züge aus Dänemark ein. Seitdem skandinavische Länder ihre Asylpolitik verschärft haben, kommen immer mehr Menschen unerlaubt nach Deutschland. Und: Hamburg. Die Tierschutzberaterinnen Alena Kramer und Nicole Hartmann haben einen anonymen Hinweis auf einen illegalen Katzenhandel bei eBay bekommen.

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