Thema u.a.: Eine kulinarische Entdeckungstour – Foodtesterin MissyJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.02.2026: Thema u.a.: Eine kulinarische Entdeckungstour – Foodtesterin Missy
61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Missy ist auf einer kulinarische Entdeckungstour durch ihre Heimat Köln. Im Fokus steht ein echtes Klassiker-Gericht der kölschen Küche: Decke Bunne met Speck. Ein unvergesslicher Genuss, der nicht nur den Kölnern am Herzen liegt. Missy lässt sich von der kölschen Küche inspirieren und bewertet, wo es den Klassiker zum besten Preis-Leistungsverhältnis in ganz Köln gibt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen