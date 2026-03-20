Thema u. a.: Cans Döner-Check - Wer hat Kölns besten Döner?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.03.2026: Thema u. a.: Cans Döner-Check - Wer hat Kölns besten Döner?
61 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Heute ist der Dönertester Can in Köln unterwegs und sucht hier den besten Döner. Er möchte herausfinden, wer mit saftigem Fleisch, leckeren Soßen und knusprigem Brot punkten kann. Wer schafft es, den kritischen Gaumen des Experten zu überzeugen und sichert sich am Ende des Tages Cans Auszeichnung.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen