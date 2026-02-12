Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh – Es geht um die Wiener Wurst

Kabel EinsFolge vom 12.02.2026
61 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Foodtester Mirko Reeh testet heute in Wien Imbisse mit einer besonderen Spezialität: Bosna. Die Wurstspezialität– quasi ein Wiener „Hot Dog“ – wird im besten Fall mit frischen Zwiebeln und in einem knackigen Brötchen serviert. Wie immer sind schlechte Internetkritiken die Grundlage für Mirko Reehs Tests. Können die Lokale ihn vom Gegenteil überzeugen?

