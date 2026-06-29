Themen u. a.: Damit der Ball rollt – Greenkeeper Golfplatz MettmannJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.06.2026: Themen u. a.: Damit der Ball rollt – Greenkeeper Golfplatz Mettmann
61 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Robin Majrowski-Kreft und Pierre Niemann sind Greenkeeper auf der Golfanlage in Mettmann. Täglich pflegen sie mit ihren Kollegen den Platz, damit die Mitglieder des Golfclubs optimale Spielbedingungen vorfinden. Egal, ob sie den Rasen mähen, ihn besanden oder ihn bewässern, bei allem gilt: Sorgfalt und Präzision. Denn ein gepflegter Golfplatz trägt zum Spielgenuss entscheiden bei.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins