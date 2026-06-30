Themen u. a.: Missy unterwegs – Speckpfannkuchen-TestJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.06.2026: Themen u. a.: Missy unterwegs – Speckpfannkuchen-Test
60 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Restauranttesterin und „Kölsch-Mädchen“ Mirijam von der Mark, besser bekannt als „Missy“, ist wieder unterwegs. Diesmal testet sie eine echte rheinische Spezialität: Speckpfannkuchen. Ob knusprig oder fluffig, herzhaft oder mit süßer Note – Missy testet Geschmack, Qualität und Preise des deftigen Klassikers. Findet sie den perfekten Pfannkuchen-Genuss oder sorgen die Preise für einen bitteren Beigeschmack?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins