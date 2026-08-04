Themen u. a.: Kleingarten-Kontrolle in Frankfurt und mit der Polizei auf StreifeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.08.2026: Themen u. a.: Kleingarten-Kontrolle in Frankfurt und mit der Polizei auf Streife
60 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Kontrolltag im Kleingartenverein "Gutleut": Claudia und Katrin prüfen mehr als 100 Parzellen auf Regelverstöße. Von wilden Bäumen bis zu verwahrlosten Gärten bleibt den Kontrolleurinnen nichts verborgen. Manche Pächter müssen sich den Beanstandungen direkt vor Ort stellen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen