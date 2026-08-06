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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Tierheilung durch Klopfen

Kabel EinsFolge vom 06.08.2026
Themen u. a.: Tierheilung durch Klopfen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.08.2026: Themen u. a.: Tierheilung durch Klopfen

60 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Pferdeflüsterin Franziska Hartl behandelt Tiere mit Osteopathie und der Tok-Sen-Klopfmethode. Pferd Felix leidet unter Hufproblemen und eine Katze hat Rückenbeschwerden. Mit ihrer großen Erfahrung unterstützt Franziska Harl die Tiere auf ihrem Weg der Besserung.

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