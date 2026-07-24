Themen u. a.: 13 Gäste, fünf Gänge, eine ChanceJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 24.07.2026: Themen u. a.: 13 Gäste, fünf Gänge, eine Chance
61 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
In Berlin-Spandau stellt Grillsommelier und Eventkoch Josh Jabs seine Kochschülerin Anna vor ihre größte Herausforderung: Ein Überraschungs-Fünf-Gänge-Menü für 13 Gäste – ohne Vorbereitung und mit unbekanntem Menü. Der Druck ist hoch, die Zeit knapp. Schafft Anna ihre bisher schwerste Prüfung?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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