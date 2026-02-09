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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kaputtes Bauteil bei 270 PS – Tuningkontrolle Hildesheim

Kabel EinsFolge vom 09.02.2026
Kaputtes Bauteil bei 270 PS – Tuningkontrolle Hildesheim

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.02.2026: Kaputtes Bauteil bei 270 PS – Tuningkontrolle Hildesheim

62 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Hildesheim. Hier nehmen die Polizisten Stephan Heinz und Jörg Eisebitt gemeinsam mit ihren Kollegen getunte Fahrzeuge ins Visier. Ein Wagen fällt sofort auf, denn man hört ihn schon, bevor er um die Ecke biegt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich: das Dröhnen ist nur der Anfang. Die Polizisten entdecken deutlich gravierendere, gefährliche Mängel

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