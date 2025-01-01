Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Amandas erster Einsatz

WarnerStaffel 1Folge 1
Amandas erster Einsatz

Amandas erster EinsatzJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 1: Amandas erster Einsatz

47 Min.Ab 12

Ein wildfremder Mann übergibt der geschiedenen Hausfrau und Mutter Amanda King ein unscheinbares Päckchen, das ihr Leben verändern wird. Der Fremde ist der Agent Lee Stetson, der vom russischen Geheimdienst KGB gejagt wird. Amanda verschickt das Päckchen, das brisante Informationen enthält, an einen sicheren Ort. Sie ahnt nicht, was sie dadurch auslöst: Denn nun bricht eine allgemeine Jagd auf das Päckchen los, bei der Amanda überraschende Fähigkeiten entwickelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen