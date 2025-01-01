Agentin mit Herz
Folge 15: In geheimer Mission
46 Min.Ab 12
Der Geheimdienst erfährt von einer geplanten Entführung: Aus einem Luxushotel soll eine nicht näher benannte Person entführt werden. Lee und Amanda checken als Ehepaar getarnt dort ein. Bald schon beobachtet Amanda die Entführung eines Gastes. Es handelt sich um Dr. Tucker, den Direktor einer "Denkfabrik" und somit Geheimnisträger ersten Ranges. Amanda will einschreiten - und wird vom Hoteldirektor kaltgestellt. Zusammen mit Dr. Tucker soll sie dem KGB ausgeliefert werden.
Agentin mit Herz
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
