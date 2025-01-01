Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agentin mit Herz
Staffel 1Folge 14
Folge 14: Heiße Ware

45 Min.Ab 12

Durch eine folgenschwere Verwechslung gerät Amandas Mutter Dotty an ein Kinderbuch, das es in sich hat: Es enthält nämlich neben seiner harmlosen Geschichte auch geheime Informationen, die nicht für alle Leser bestimmt sind. Eine Serie von Anschlägen ist die Folge: Die ahnungslose Amanda wird auf offener Straße überfallen. Doch das ist nicht alles. Um an das wichtige Büchlein zu kommen, bricht wenig später ein Unbekannter in ihre Wohnung ein und bedroht sie mit einem Messer.

