WarnerStaffel 1Folge 16
46 Min.Ab 12

Amanda lernt bei einem privaten Möbelverkauf die russische Großfürstin Sophia kennen. Diese will mit dem Erlös ihrer Habe dem Dissidenten Godorsky die Ausreise aus der UdSSR ermöglichen. Der russische Geheimdienst versucht mit allen Mitteln, diesen Plan zu verhindern. Man schreckt dabei auch vor Mord nicht zurück. In letzter Sekunde kann der inzwischen eingeschaltete Lee einen Anschlag auf die Fürstin verhindern. Doch bald schon kommt es zu weiteren Attentatsversuchen.

