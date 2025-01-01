Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Auf eigene Faust

WarnerStaffel 1Folge 6
Auf eigene Faust

Auf eigene FaustJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 6: Auf eigene Faust

45 Min.Ab 6

Amandas Partner Lee gelingt es, den KGB-Star-Agenten Rostov zu überwältigen. Die Russen beschließen daraufhin, Lee zu entführen, um ihn gegen Rostov austauschen zu können. Versehentlich wird jedoch Amanda statt Lee entführt. Zu Lees Entsetzen entscheidet die CIA auf höchster Ebene, Amanda nicht auszutauschen - und somit ihr Leben zu opfern. Das kann der Agent natürlich nicht so einfach hinnehmen: Lee beschließt, seine Partnerin auf eigene Faust herauszuholen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen