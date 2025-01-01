Agentin mit Herz
Folge 3: Eine Festung auf Rädern
46 Min.Ab 12
Einer rechtsradikalen terroristischen Vereinigung ist es gelungen, die neue Wunderwaffe der U.S.-Army zu stehlen, das Raketensystem "Zerberus". Die Terroristen benutzen die gefährliche Waffe als Druckmittel, um zwei ihrer Gesinnungsgenossen aus dem Gefängnis freizupressen. Falls die Regierung der Vereinigten Staaten die beiden nicht freilässt, wollen sie mit Hilfe von "Zerberus" einen Staudamm in die Luft sprengen ...
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen