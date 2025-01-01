Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Das Geheimnis des Erfolgs

WarnerStaffel 1Folge 2
Das Geheimnis des Erfolgs

Das Geheimnis des ErfolgsJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 2: Das Geheimnis des Erfolgs

46 Min.Ab 12

Die beiden Agenten Amanda und Lee ermitteln in einem Fall von Waffenschmuggel: Amerikanische Waffen geraten in die Hände lateinamerikanischer Guerilleros. Eine biedere Reihenhaussiedlung in der Nähe von Washington scheint dabei eine mysteriöse Rolle zu spielen. Als Ehepaar getarnt beziehen Amanda und Lee ein Haus in der Siedlung. Sie lernen den Inhaber einer renommierten Kosmetikfirma kennen, der eine ganz besondere Methode des illegalen Zwischenhandels entwickelt hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen