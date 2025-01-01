Agentin mit Herz
Folge 4: Ein riskantes Abenteuer
44 Min.Ab 12
James Delano steht als Geschäftsführer einer Hühnerbraterei-Kette vor dem Bankrott. Um sein Unternehmen zu retten, will er mit einer östlichen Regierung kollaborieren. Amanda erhält einen besonders delikaten Auftrag: Als Millionärswitwe getarnt, muss sie sich an Delano heranmachen. Als sie die Übergabe von Geheimpapieren beobachtet, wird sie von einem gegnerischen Agenten ertappt und geschnappt. Diesmal sieht es gar nicht gut aus für die nebenberufliche Agentin.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen