WarnerStaffel 1Folge 7
Folge 7: Friede auf Erden

46 Min.Ab 12

Doppelagent Rudolph will endlich aussteigen und unter neuem Namen einen ruhigen Lebensabend verbringen. Er verlangt von Melrose, mit seiner Tochter zusammengebracht zu werden, die er seit 23 Jahren nicht mehr gesehen hat. Er droht mit der Preisgabe von Geheimnissen, falls seinen Forderungen nicht entsprochen wird. Die Tochter jedoch lässt sich nicht auftreiben, und so übernimmt kurzerhand Amanda deren Rolle. Inzwischen aber hat der KGB die Jagd auf Rudolph eröffnet.

