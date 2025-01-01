Agentin mit Herz
Folge 5: Am seidenen Faden
45 Min.Ab 6
Die Agenten Lee und Amanda übernehmen die Sicherheitsmaßnahmen beim Staatsbesuch eines arabischen Ölprinzen. In letzter Sekunde kann Lee ein Attentat auf das Prinzenpaar verhindern. Amanda freundet sich mit der Gattin des Prinzen an. Dabei lernt sie einen Amerikaner kennen, der durch die Gunst der königlichen Familie zum Milliardär geworden ist. Sein Verhältnis zur Prinzessin scheint nicht das beste zu sein. Amanda beschleicht der Verdacht, dass er hinter dem Attentat steckt.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
