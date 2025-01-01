Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Am seidenen Faden

WarnerStaffel 1Folge 5
Am seidenen Faden

Am seidenen FadenJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 5: Am seidenen Faden

45 Min.Ab 6

Die Agenten Lee und Amanda übernehmen die Sicherheitsmaßnahmen beim Staatsbesuch eines arabischen Ölprinzen. In letzter Sekunde kann Lee ein Attentat auf das Prinzenpaar verhindern. Amanda freundet sich mit der Gattin des Prinzen an. Dabei lernt sie einen Amerikaner kennen, der durch die Gunst der königlichen Familie zum Milliardär geworden ist. Sein Verhältnis zur Prinzessin scheint nicht das beste zu sein. Amanda beschleicht der Verdacht, dass er hinter dem Attentat steckt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen