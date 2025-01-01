Agentin mit Herz
Folge 11: Giftmischer
45 Min.Ab 12
Marvin Metz besitzt eine einträgliche Fastfood-Kette. Sein Sohn Barry findet es an der Zeit, dass er auch einmal ans große Geld kommt. Zusammen mit seiner Geliebten Carla hat er sich einen skrupellosen Anschlag auf das Unternehmen seines Vaters ausgedacht: Er will eine umfangreiche Ladung von Hamburgern vergiften und seinen Daddy erpressen. Natürlich ist das Unternehmen zum Scheitern verurteilt, als Amanda King von einem ehemaligen Geheimdienstkollegen einen Tipp bekommt.
Agentin mit Herz
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
