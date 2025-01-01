Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 17
Folge 17: Francine in Nöten

45 Min.Ab 12

Mit einer groß angelegten und raffinierten Kampagne des sowjetischen Geheimdienstes soll der geniale Mathematiker Dr. William Towne für den KGB gewonnen werden. Zunächst wird der Wissenschaftler durch einen Doppelgänger gründlich in Verruf gebracht. Und tatsächlich fällt der gesamte amerikanische Geheimdienst auf das Manöver herein - mit einer Ausnahme: Amanda King. Die Agentin lässt sich dank ihrer Menschenkenntnis nicht so leicht hinters Licht führen.

