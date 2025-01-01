Agentin mit Herz
Folge 18: Ein königliches Erbe
45 Min.Ab 12
Eddie Spencer ist König einer winzigen Insel im Pazifik, auf der es ein großes Vorkommen eines seltenen Metalls gibt. Als der begeisterte Trompeter Eddie in Washington an einem Jazzfestival teilnehmen will, wird auf ihn ein Anschlag verübt. So kommt es, dass sich auch der Geheimdienst mit Eddie beschäftigen muss - und mit seinem Sohn. Dieser ahnt jedoch nichts von seiner "königlichen" Herkunft. Auf Lee Stetson und Amanda King kommt ein ausgesprochen ungewöhnlicher Fall zu.
