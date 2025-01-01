Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Man stirbt nur einmal

WarnerStaffel 3Folge 2
Man stirbt nur einmal

Man stirbt nur einmalJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 2: Man stirbt nur einmal

46 Min.Ab 12

Agent Lee Stetson gerät in Schwierigkeiten: Eine Mordserie an internationalen Agentinnen rückt ihn ins Zwielicht, denn die Opfer waren allesamt berufliche oder private Bekannte von ihm. Außerdem behauptet er steif und fest, mehrfach seine Kollegin Dorothy auf der Straße gesehen zu haben. Doch Dorothy ist vor zehn Jahren ums Leben gekommen. Als er zudem Verdächtigungen gegen seinen Ex-Lehrmeister Paul Barnes erhebt, stößt er in Geheimdienstkreisen nur noch auf Ablehnung.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen