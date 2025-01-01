Agentin mit Herz
Folge 15: Das Triumvirat
45 Min.Ab 12
Amanda King erhält vom Geheimdienst einen Gehaltsscheck über 100.000 Dollar. Ehrlich, wie sie ist, fragt sie nach - und dabei stellt sich heraus, dass der Scheck für einen gefürchteten Killer namens "King Kobra" gedacht war. Amanda und ihr Partner Lee Stetson gehen dieser geheimnisvollen Zahlung weiter nach und kommen einem merkwürdigen Trio von hohen Führungskräften auf die Spur. Das Triumvirat hat eine ebenso unkonventionelle wie illegale Vorstellung vom Strafvollzug.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen