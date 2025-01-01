Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 16
45 Min.Ab 12

Durch Verrat gelangt eine Liste von Lee Stetsons Kontaktleuten in die Hände ostdeutscher Agenten. Bei dem Versuch, sie zurückzuholen, wird Lee schwer verletzt und kommt ins Krankenhaus. Dort fallen dem behandelnden Arzt Dr. Drew Goldberg Lees merkwürdige Kontaktlinsen auf - auf ihnen ist die wertvolle Liste gespeichert! Der Arzt wird unter Druck gesetzt und gibt sein Wissen weiter. Aber jetzt wird eine Agentin eingesetzt, die dem Gegner zu schaffen macht: Amanda King.

