Agentin mit Herz

WarnerStaffel 3Folge 7
Folge 7: Gefahr über der Stadt

45 Min.Ab 12

Lee Stetsons Chef Billy Melrose wird von einem Ex-Kollegen um Hilfe gebeten: Aghaney ist jetzt Direktor einer Bank. Bevor Melrose mit Aghaney Kontakt aufnehmen kann, wird dieser ermordet. Trotz des Verbots seiner Vorgesetzten macht sich Billy auf eigene Faust an die Aufklärung des Falls. Die Spur führt zu einem mächtigen Syndikat, das einen groß angelegten Betrug im internationalen Bankgeschäft plant. Melrose, Lee und Amanda versuchen, den Millionencoup zu verhindern.

