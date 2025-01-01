Agentin mit Herz
Folge 7: Gefahr über der Stadt
45 Min.Ab 12
Lee Stetsons Chef Billy Melrose wird von einem Ex-Kollegen um Hilfe gebeten: Aghaney ist jetzt Direktor einer Bank. Bevor Melrose mit Aghaney Kontakt aufnehmen kann, wird dieser ermordet. Trotz des Verbots seiner Vorgesetzten macht sich Billy auf eigene Faust an die Aufklärung des Falls. Die Spur führt zu einem mächtigen Syndikat, das einen groß angelegten Betrug im internationalen Bankgeschäft plant. Melrose, Lee und Amanda versuchen, den Millionencoup zu verhindern.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
