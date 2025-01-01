Agentin mit Herz
Folge 8: Ein zielbewusster Profi
46 Min.Ab 12
In der letzten Zeit häufen sich Zeitungsberichte über 20 Jahre zurückliegende Sexskandale von Prominenten. Die auffällige Häufung macht selbst den Geheimdienst misstrauisch. Die Agenten Lee Stetson und Amanda King werden auf den Fall angesetzt. Schon bald stößt die "Agentin mit Herz" auf den notorischen Heiratsschwindler Nick Cross. Der professionelle Herzensbrecher pflegt eine verdächtig enge Beziehung zu der Archivarin des Geheimdienstes - und nutzt dies auf seine Weise.
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen