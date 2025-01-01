Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harry V. Thornton, der Gründer des Geheimdienstes, ist seit einigen Jahren im Ruhestand. Niemand ahnt, dass Thornton heimlich als Agent fungiert, der zum Schein für den sowjetischen Geheimdienst KGB arbeitet. Präsident Eisenhower höchstpersönlich hat ihm für diese heikle Spezialaufgabe eine Vorab-Legitimation ausgestellt. Als der unfähige Agent Crawford zufällig von der Existenz des brisanten Schreibens erfährt, nimmt er Kontakt zum KGB auf. Ein Fall für Lee und Amanda.

