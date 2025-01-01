Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 13
Folge 13: Spiel, Satz und Tod

45 Min. Ab 12

Die Profi-Tennisspielerin Tina Thomerson schwebt in höchster Lebensgefahr: Ihr Vater führt im Auftrag der amerikanischen Regierung Verhandlungen mit Malawi - und das passt einer Gruppe linksgerichteter Terroristen nicht. Sie wollen Tina Thomerson töten. Lee Stetson wird als inoffizieller Turnierbegleiter in die Tennisszene eingeschleust, um die Spielerin zu schützen. Doch die Terroristen verfolgen hartnäckig ihren waghalsigen Plan ...

