Agentin mit Herz
Folge 1: Die Kalahari-Liste
45 Min.Ab 12
In der Kalahari-Liste sind sämtliche Agenten des amerikanischen Geheimdienstes in Afrika aufgeführt. Diese brisante Liste fällt dem skrupellosen Diplomaten Rashidi in die Hände, der das Dokument meistbietend versteigern will. Billy Melrose kann sie zwar wieder an sich bringen und verstecken, wird dann aber von Rashidi gefangen genommen. Bei dem anschließenden, gnadenlosen Verhör verliert Billy durch Psychopharmaka das Gedächtnis: Er kennt das Versteck selbst nicht mehr.
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
