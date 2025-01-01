Agentin mit Herz
Folge 12: Amanda und die Millionärin
44 Min.Ab 12
Captain Carpenter, der die Millionärin Elisa Danton verehrt, will ihr imponieren und schenkt ihr einen kostbaren Ohrring aus einer Juwelensammlung. Diese Sammlung hatte er bei der amerikanischen Invasion in Grenada zusammen mit einer streng geheimen Liste gestohlen. Nun steht auf einer Party ausgerechnet Geheimdienstchef Dr. Smyth neben Elisa Danton - und erkennt das Juwel. Er setzt die Agentin Amanda King auf den Fall an - und damit hat Carpenters Verehrung ein Ende.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
