Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Giraffe gesucht

WarnerStaffel 4Folge 15
Giraffe gesucht

Giraffe gesuchtJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 15: Giraffe gesucht

45 Min.Ab 12

Geheimdienst-Gründer Harry V. Thornton kann seine Geliebte Christina Golitsyn aus Russland herausbringen, wo sie seit 27 Jahren im Untergrund gelebt hatte. Sie bringt brisante Informationen mit: Es existiert eine Liste mit den Namen eines privaten Agentennetzes, das Chruschtschow in Washington aufgebaut hatte. Die Agenten dieser Organisation sind inzwischen zu hohen Regierungsposten aufgestiegen - und versuchen alles, um die Liste aus dem Verkehr zu ziehen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen