Agentin mit Herz
Folge 2: Amanda schlägt Alarm
45 Min.Ab 12
Alexis Tolst ist ein sowjetischer Agent - und zwar ein äußerst ehrgeiziger. Durch einen ganz großen Coup will er sich bei seinen Arbeitgebern unentbehrlich machen: Mit Hilfe des Gedächtnis-Genies Zhmed Doorlof versucht Tolst, die fliegende Kommandozentrale der US Air Force auszuschalten. Doch Zhmed Doorlof will sein Computergehirn nicht für derartige Zwecke einsetzen: Er wendet sich mit der Bitte an die Agentin Amanda King, für ihn in den USA Asyl zu beantragen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen