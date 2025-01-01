Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Das Gold der Bodega

WarnerStaffel 4Folge 10
Das Gold der Bodega

Das Gold der BodegaJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 10: Das Gold der Bodega

45 Min.Ab 12

Norton Scott hat bei einem Überfall Goldbarren im Wert von 40 Mio. Dollar erbeutet, die er nun "waschen" muss. Er schmilzt das Gold ein, gießt es zu Münzen und "findet" in dem 200 Jahre alten Wrack der "Bodega" einen Schatz. Alles geht gut - nur der alte Seebär Gus Weinstein schöpft Verdacht: Er weiß, dass auf der "Bodega" nie so viel Gold war. Scott versucht, den lästigen Gus mit einem gezielten Schuss auszuschalten - und trifft Amanda, die hier mit Lee Flitterwochen macht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen