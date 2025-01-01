Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 9: Hochzeit mit Hindernissen

45 Min.

Endlich ist es so weit: Die Agenten Amanda King und Lee Stetson planen ihre Hochzeit. Ausgerechnet jetzt taucht Nick Grant, ein alter Widersacher von Lee Stetson, in Washington auf. Zur gleichen Zeit wird die wertvolle Gemäldesammlung der McMasters gestohlen. Nick ist der Hauptverdächtige, zumal er auch zur Tochter des Hauses, Felicia McMasters, eine enge Beziehung geknüpft hat. Doch Lee meint, sein alter Feind Nick sei zwar trickreich, aber ein gemeiner Dieb sei er nicht.

