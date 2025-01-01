Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 5
44 Min.Ab 6

Lee stößt auf einen merkwürdigen Fall von Misswirtschaft: Maxwell Falcon, ein undurchsichtiger Unternehmer, hat eine erfolgreiche Spielzeugfabrik aufgekauft und binnen kürzester Zeit nahezu ruiniert. Sein einziger Ehrgeiz, so scheint es, gilt der Erforschung und Entwicklung neuer Spielwaren, die dann jedoch nicht auf den Markt kommen. Als Lee und Amanda den wunderlichen Firmeneigner näher unter die Lupe nehmen, nimmt der Fall plötzlich eine überraschende Wendung.

