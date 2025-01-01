Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Toter namens Stetson

45 Min.Ab 12

Luther Spickens ist Angestellter des Finanzministeriums - und dort werden die Sicherheitspässe für die Geheimdienste ausgegeben, die einen unkontrollierten Grenzübertritt und andere Vorteile bringen. Spickens sieht eine Marktlücke: Er fertigt manche Pässe doppelt an und verkauft die Doublette. Doch so ein Geschäft ist nicht ganz ohne Risiko: Spickens wird von seinem Komplizen Ron Trask ermordet. Und der will nun einen Sicherheitspass mit Lee Stetsons Namen darauf verkaufen.

