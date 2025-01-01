Agentin mit Herz
Folge 6: Familienangelegenheiten
45 Min.Ab 12
Miles Trent ist ein professioneller Erpresser. Als neuestes Opfer hat er sich Harry Berrigen ausgesucht, der unter dem Namen seines Arbeitgebers Guy van Hagen in den Spielsälen von Washington den großen Mann spielt. Was Trent nicht ahnt: Harry Berrigan ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Chauffeur ohne Geld. Als sich Trent an ihn heranmacht, eskaliert der Fall - und die Agentin Amanda King kommt ins Spiel. Nun haben beide, Trent und Berrigan, keine guten Karten mehr.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen