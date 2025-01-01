Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agentin mit Herz

Familienangelegenheiten

Staffel 4Folge 6
Familienangelegenheiten

Agentin mit Herz

Folge 6: Familienangelegenheiten

45 Min.Ab 12

Miles Trent ist ein professioneller Erpresser. Als neuestes Opfer hat er sich Harry Berrigen ausgesucht, der unter dem Namen seines Arbeitgebers Guy van Hagen in den Spielsälen von Washington den großen Mann spielt. Was Trent nicht ahnt: Harry Berrigan ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Chauffeur ohne Geld. Als sich Trent an ihn heranmacht, eskaliert der Fall - und die Agentin Amanda King kommt ins Spiel. Nun haben beide, Trent und Berrigan, keine guten Karten mehr.

