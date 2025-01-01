Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amanda schießt mit Tennisbällen

WarnerStaffel 4Folge 11
Folge 11: Amanda schießt mit Tennisbällen

44 Min.Ab 12

Ex-Agent Sidney Rollins hat sich in seine rechtsradikalen Überzeugungen verrannt. Er führt einen Privatfeldzug gegen Mitglieder der Friedensbewegung: In einem Krankenhaus hält er entführte Wissenschaftler und Künstler gefangen, setzt sie unter Drogen und presst die Namen von Gesinnungsgenossen aus ihnen heraus. Eines Tages kommen ihm Lee und Amanda auf die Schliche: Nun beschließt Rollins, das gesamte Krankenhaus samt Lee, Amanda und allen Insassen in die Luft zu sprengen.

Warner
