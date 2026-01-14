Akte Zack
Folge 10: Der Geistertrainer
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Dans erstes Spiel als Trainer der Fußballmannschaft von Horace Hyde White ist der Auftakt einer Niederlagenserie, bis ein schottischer Geist Besitz von Dans Körper ergreift! Jetzt ist Dan ein kilttragender, Haggis essender Schotte, der um jeden Preis gewinnen will - selbst wenn das bedeutet, dass Zack auf die Bank muss.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte Zack
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Science Fiction, Mystery, Comedy
Altersfreigabe:
6