Akte Zack
Folge 3: Der Fluch der Wahrheit
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Frau Arlingtons Saphirarmband hypnotisiert Zack und verändert sein Gehirn, sodass er nicht mehr lügen kann. Spencer und Cam müssen dafür sorgen, dass Zack wieder normal wird, bevor er all ihre peinlichsten Geheimnisse an Gwen ausplaudert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte Zack
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Science Fiction, Mystery, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ZACK PRODUCTIONS INC., ZDF