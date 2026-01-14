Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte Zack

Schöne Welt in Schwarz-Weiß

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 19vom 14.01.2026
Schöne Welt in Schwarz-Weiß

Schöne Welt in Schwarz-WeißJetzt kostenlos streamen

Akte Zack

Folge 19: Schöne Welt in Schwarz-Weiß

22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zack hat wirklich die Qual der Wahl: welche CD soll er kaufen, welche Jeans soll er anziehen, und welchen Freund soll er zum Klassensprecher wählen, Cam oder Gwen? Zack wünscht sich eine einfachere Welt, bis er auf einmal in einer schwarz-weißen Dimension gefangen ist, in der keine Wahlmöglichkeiten existieren. Es gibt nur eine einzige Fluchtmöglichkeit: er muss sich der Obrigkeit widersetzen und den Menschen eine Wahl geben!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Akte Zack
Studio 100 Kids
Akte Zack

Akte Zack

Alle 1 Staffeln und Folgen