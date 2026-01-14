Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 7vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zack schreibt eine Geschichte über einen Superhelden mit großen Ohren und der Fähigkeit, Gegenstände mit seinem Geist zu bewegen (Telekinese). Gwen glaubt, dass es in der Geschichte um Zacks Unsicherheit wegen seiner Ohren geht. Zack streitet das ab, doch dann beginnen seine Unsicherheiten, sich nicht mehr nur in schriftlicher Form auszudrücken - Zack entwickelt telekinetische Fähigkeiten! Wenn Zack sich nicht bald seinen Unsicherheiten stellt, wird ein telekinetischer Tornado nicht nur sein Zimmer verwüsten!

