Akte Zack
Folge 8: Zurück in die Vorzeit
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während eines Schulausflugs ins Museum fasst Zack ein altes Feldtelefon an und erleidet vorübergehend eine Kriegsneurose - genau wie der Soldat, der das Telefon während des 1. Weltkriegs benutzt hat! Nun übernimmt Zack jedes Mal, wenn er einen alten Gegenstand anfasst, die Persönlichkeit des ursprünglichen Besitzers. Spence und Cam müssen den Effekt umkehren, bevor Zack etwas berührt, das älter als die Menschheit ist - sonst verschwindet Zack!
