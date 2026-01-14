Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte Zack

Zurück in die Vorzeit

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 8vom 14.01.2026
Zurück in die Vorzeit

Zurück in die VorzeitJetzt kostenlos streamen

Akte Zack

Folge 8: Zurück in die Vorzeit

22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Während eines Schulausflugs ins Museum fasst Zack ein altes Feldtelefon an und erleidet vorübergehend eine Kriegsneurose - genau wie der Soldat, der das Telefon während des 1. Weltkriegs benutzt hat! Nun übernimmt Zack jedes Mal, wenn er einen alten Gegenstand anfasst, die Persönlichkeit des ursprünglichen Besitzers. Spence und Cam müssen den Effekt umkehren, bevor Zack etwas berührt, das älter als die Menschheit ist - sonst verschwindet Zack!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Akte Zack
Studio 100 International
Akte Zack

Akte Zack

Alle 1 Staffeln und Folgen