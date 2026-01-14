Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte Zack

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 9vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Dan passiert beim Einkaufen ein peinlicher Fehler, als er „Girl Power“-Deo für Zack kauft. Das Resultat ist viel schlimmer, als bloß wie ein Mädchen zu riechen - Zack verwandelt sich in ein Mädchen! Jetzt baggert Vernon ihn an, Gwen zupft ihm die Augenbrauen und Cam hat ein Date mit Sarah! Zack muss sich schnell zurück in einen Jungen verwandeln, aber nicht bevor er ein paar Mädchengeheimnisse aus Gwen und Sarah herausbekommt.

